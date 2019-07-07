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Bakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 19:33 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak

Oğuzhan HANÇER/AĞR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak" dedi.
Bugün özel uçakla Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte Türkiye'nin Doğu sınırında incelemelerde bulundu. Helikopterle bölgeye gelen Bakan Soylu'nun ilk durağı 13'üncü Hudut Bölük Komutanlığı oldu. Karakolda askerlerle yemek yiyen Bakan Soylu ardından Gürbulak 11'inci Hudut Karakolu'nda incelemelerde bulundu. Sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz sınırdayız. Burada sadece sınır fiziki ve güvenlik sistemi dediğimizde bir duvar yapımından bahsediyor değiliz. Burada duvar yapımı ile birlikte aynı zamanda aydınlatma, sensör ve tüm kemaralardan ilgili bölgeler gözetlenbilecek bir güvenlik ve kamera sistemi bulunmakta. Avrupa Birliği ile sürdürdüğümüz 470 kilometrelik doğu sınırı dediğimiz sınır hattında 170 adet elektro optik kule de yapılacak. Bunlar büyük projeler. Bu bir taraftan sınır fiziki sistemi değimiz bu duvarlar diğer taraftan kameralar diğer taraftandan aydınlatmalar ve bazı yerlerde sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne kurulan su kanalları ve aynı zamanda da elektro optik kulelerle birlikte doğu sınırlarımızda Allahın izni ile kuş uçmayacak. Yani iş bu noktaya doğru geliyor. Iğdır'daki tüm sistemimiz sona erdi. Ama elektro optik kuleler kurulacak. Ardahan ve Kars hattında çok ciddi iyileştirmeler yaptık. 83 kilometrelik bir duvar hattının 42 kilometrelik bölümü sona erdi, 41 kilometresi var. 20-25 metrelik bölümlerinde aydınlatma ve termal kameralar bulunmakta. Bütün teknolojik donanımları gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz kış gelmeden büyük bir bölümünü tamamlamak. Bu hem sınırlarımızı koruyan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz açısından avantaj sergileyecek hem de terör açısından bize ciddi bir avantaj sağlayacak. Kaçakçılık ve aynı zamanda da kaçak göçmen konusunda da ciddi bir avantaj sağlayacak. Bu konuda özellikle İrana da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaptığmız bütün görüşmelerde bu anlayışı ve bu işbirliğini çok desteklediler, desteklemeye de devam ediyorlar."
Bakan Soylu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki meteor çukurunu da gezdi.

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Bakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacakBakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacakBakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacakBakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak

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