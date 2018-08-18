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Bakan Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanovıc ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovıc'i makamında kabul etti.

Kaan ULU-Gizem KARADAĞ/ANKARA (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovıc'i makamında kabul etti.
İçişleri Bakanlığında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi her iki bakan şeref defterini imzaladı. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmeyle ilgili basın açıklaması yapılmazken iki ülke ilişkileri ele alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başbaşa görüşme ve dataylar

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