Bakan Soylu Sırbistan'daki bilişim konferansında

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Bilişim Suçları ve Bilgi Güvenliği" konulu bakanlar konferansının açılışı yapıldı.

Sırbistan Sarayı'nda "Güvenli Bağlan" sloganıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen konferansın açılışına Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ve Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos'un yanı sıra Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'nın da temsilcileri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Başbakan Brnabic, dijitalleşmenin günümüz dünyasının vazgeçilmez parçası olduğunu belirterek, "Sırbistan özellikle sağlık ve hukuk alanlarında dijitalleşmeye geçiyor. Teknolojik gelişme ve kalkınmaya son derece önem veriyoruz. Sırbistan'ın ekonomik anlamda gelişmesi için dijitalleşme önemli kapılar açıyor." dedi.

Teknolojik gelişmelerin sınırsız imkan sunmasının yanı sıra içerisinde çok sayıda risk barındırdığına işaret eden Brnabic, "Günlük hayatta gelişen teknoloji çok hızlı ilerliyor ve biz bunun getireceği tehditleri algılamalıyız." diye konuştu.