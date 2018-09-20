Bakan Soylu Sırbistan'daki bilişim konferansında

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Bilişim Suçları ve Bilgi Güvenliği" konulu bakanlar konferansının açılışı yapıldı.
Sırbistan Sarayı'nda "Güvenli Bağlan" sloganıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen konferansın açılışına Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ve Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos'un yanı sıra Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'nın da temsilcileri katıldı.
Konferansın açılışında konuşan Başbakan Brnabic, dijitalleşmenin günümüz dünyasının vazgeçilmez parçası olduğunu belirterek, "Sırbistan özellikle sağlık ve hukuk alanlarında dijitalleşmeye geçiyor. Teknolojik gelişme ve kalkınmaya son derece önem veriyoruz. Sırbistan'ın ekonomik anlamda gelişmesi için dijitalleşme önemli kapılar açıyor." dedi.
Teknolojik gelişmelerin sınırsız imkan sunmasının yanı sıra içerisinde çok sayıda risk barındırdığına işaret eden Brnabic, "Günlük hayatta gelişen teknoloji çok hızlı ilerliyor ve biz bunun getireceği tehditleri algılamalıyız." diye konuştu.
Brnabic, Sırbistan'ın bilişim suçlarıyla mücadelede özel bir birlik kurduğunu anımsatarak, ülkesinin uluslararası anlamda bilişim suçlarıyla mücadele verdiğini aktardı.
Bilgi güvenliği konusunda önemli adımların atıldığını söyleyen Brnabic, "En çok önem verdiğimiz konu güvenli teknoloji konusunda genç neslin eğitilmesi. Sırbistan'daki okullarda bu konuda gençlere eğitim veriliyor. Teknolojik tehditlere karşı aktif mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Bilişim suçlarıyla mücadelede uluslararası iş birliği şart"
Stefanovic de teknolojinin hayatın her alanında olduğunu belirterek, "Günümüzde artık her şey bilgisayar üzerinden yürüyor ancak terör, çocuk istismarı, para aklama ve sahtecilik gibi suçlar da bilgisayarlar üzerinden işleniyor. Bilgisayar suçun aracı haline gelirken, internet de suç örgütlerinin organize olmasına yardımcı oluyor." dedi.
Sırbistan'ın bilişim suçlarıyla son derece organize şekilde mücadele ettiğini söyleyen Stefanovic, "Sırbistan bu yıl uluslararası anlamda bilişim suçlarına karşı operasyonlar düzenledi. Çocuklarımız bilgi güvenliği konusunda eğitiliyor, internetin kötü yanlarını görüyor." diye konuştu.
Avramopulos ise bilişim suçlarının hem devlet hem de toplumlar için çözülmesi gereken önemli sorun haline geldiğini ifade ederek, "Bilişim suçlarıyla mücadele etmek istiyorsak uluslararası iş birliği şart. AB, Sırbistan ve diğer Balkan ülkeleriyle bu konu hakkında daha fazla iş birliği halinde olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Bilişim suçlarının sınır tanımadığına işaret eden Avramopulos, bilgi güvenliğinin her ülkenin sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.
Sırbistan'da devlet düzeyinde katılımın yanı sıra özel ve kamu firmalarının bilgi güvenliği konusunda tecrübe paylaşımı yaptığı konferans yarın sona erecek.
Odadaki düzenek polisleri bile şaşkına çevirdi: Çilek yetiştirecektim!
Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu
'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma
Nusr-Et'in Miami şubesinde Maduro protestosu
Mehmet Metiner: İtiraf ediyorum! Her dönemin yalakaları...
Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!
Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum