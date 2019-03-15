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Bakan Soylu Son 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, son 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, Tarihimizin en büyük operasyonlarını yapıyoruz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, son 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, Tarihimizin en büyük operasyonlarını yapıyoruz. Bize itimat edin, güç verin. Öyle dağda sığınak, barınak yok artık dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmalar kapsamında, Yüreğir ilçesine geldi. Bakan Soylu'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve 'cumhur ittifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü de eşlik etti. Kışla Mahallesi'nde halka hitap eden Soylu, son dönemde teröre büyük darbe vurulduğunu söyledi. Terörle mücadele operasyonlarında, 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, Hadi, dağlarda gezsinler. PKK, her yıl sözde şehitleri için albüm yayınlardı. Şimdi çağrıda bulunuyorum, bre hayvanlar. 2018'i de yayınlasanıza, göreyim sizi. Niye yayınlamıyorlar biliyor musunuz Biçtik, biçtik. Hadi yayınlasınlar. Şimdi bir de DHKP-C terör örgütü vardı. Size kestirmeden söyleyeceğim. Onun her ilde, her ilçede hatta her üniversitede yöneticileri vardı. DHKP-C'nin Türkiye'deki tüm yöneticileri eğer bu ülkenin sınırları içindelerse ya ölüdürler ya da tutukludurlar. Tarihimizin en büyük operasyonlarını yapıyoruz. Bize itimat edin, güç verin. Öyle dağda sığınak, barınak yok artık. 3 bin 99 sığınak ve barınakları 2017 ve 2018'de imha edildi. Şu an 4- 5 metre kar var. Evlatlarımız kovalıyor, o sıçanlar kaçıyorlar diye konuştu.
'BU SEÇİM, FİRE VERME SEÇİMİ DEĞİL'
Mahalli İdareler Seçimleri'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi
Eğer 31 Mart'ta zafiyete uğrarsak, Allah muhafaza, bu ülkede kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşında masum çocukların eline taş verirler. Şimdi o imkanları yok. Ne olur, gücümüzü eksiltmeyin. Bu seçim, fire verme seçimi değildir. Bu seçim, ülkeme, Türkiye'ye, gelecek nesillere güç verme seçimidir. İstediğimiz bir şey var. Sizin çektiklerinizi bundan sonraki nesiller çekmesin. İlk kez böyle fırsatı elimize geçirdik. Yüzdük yüzdük şimdi kuyruğuna geldik. 2018'de, 2017'ye göre, yüzde 35 hırsızlık ve asayiş olayları azaldı. Terör olayları bitme noktasına geldi. Uyuşturucuyla ölümler yarı yarıya azaldı. En büyük yakalamaları yaptık. Rekor üzerine rekor kırdık. Hem uyuşturucu satıcılarını hem patronlarını, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. 300 tane de patronları var. Kulaklarından tuttuk, kıvırdık, doğru hapishaneye. 275 mafya örgütünü 2018'de tık diye bitirdik. Kılıçdaroğlu bereketsizdir, PKK'yı ve Türkiye'yi bölmek isteyenleri belediyeye taşımak istiyor. Bu adamın ayağını bastığı yerde ot bitmez.
İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının sonunda 'cumhur ittifakı'nın Yüreğir Belediye Başkanı adayı Fatih Kocaispir ile Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü için oy istedi.

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