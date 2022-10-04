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Bakan Soylu son dakika duyurdu: 'Kökünü Kurutma' operasyonunda yakalandılar...

04.10.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah saatlerinde kamerelar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika uyuşturucu operasyonunun bilgilerini paylaştı. Soylu, ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu son dakika duyurdu: 'Kökünü Kurutma' operasyonunda yakalandılar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında ‘Narkotik ve diğer birimler sabah 05:00 itibariyle "kökünü kurutma" operasyonu gerçekleştirildi. Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısı gözaltına alındı’ ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko kafeler açılmaktadır. ABD'de daha ileri gidilmektedir. Bu mücadelede birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnanıyorum ki bu belayı da Türkiye'de ortadan kaldıracak, en alt seviyeye indirecek, gençlerimizi bu beladan kurtaracağız.”

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Süleyman Soylu uyuşturucu operasyon
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