Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştığı videoda vatandaşlara seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaştığı videoada "Birileri PKK’ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK’yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Soylu, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla vatandaşlara seslendi.

17 yıldır Türkiye’nin birçok meselesini geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Soylu, akmayan suları, maaş kuyruklarını, çöp dağlarını, yetersiz altyapıyı ve IMF’ye olan borçları artık konuşmadıklarını belirtti. Terörü ve PKK’yı hala konuştuklarını dile getiren Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Büyük bir mücadele verdik ve işin sonuna geldik. PKK’yı bitiriyoruz ancak bu yerel seçimde gördüğümüz, belediyecilikle ilgisi olmayan garip bir ilişki bizi rahatsız ediyor. Birileri PKK’ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK’yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz. Milletimiz çok acılar çekti, çok bedeller ödedi. Yolun yarısından dönmek istemiyoruz. Bunun için desteğinizi istiyoruz. Lütfen, mesele sadece belediye meselesi değil, mesele Türkiye meselesidir."

