Bakan Soylu: Sözde Herekol karargahı çöktü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herekol dağlarından Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekatlarımızdan (PÖH) haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" ifadesini kullandı.

Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var ????????



5 terörist etkisiz hale getirildi

Birisi sözde Herekol sorumlusuydu



Ama en önemlisi;

Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020



