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Bakan Soylu: Sözde Herekol karargahı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Sözde Herekol karargahı çöktü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herekol dağlarından Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekatlarımızdan (PÖH) haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" ifadesini kullandı.


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