Bakan Soylu: Spor salonlarımız, okullarımız toplam 43 yer belirledik

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA/ELAZIĞ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için yürütülen barınma ve beslenme çalışmaları konusunda, "Spor salonlarımız, okullarımız toplam 43 yer belirledik. İki tane daha çadır alanı kurduk, 45 oldu. Bu 45 yerin içerisinde okul var. Dört cami var. Aynı zamanda iki tane cemevi var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedeler için devam eden çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Bakan Soylu, barınma meselesinin en acil konu başlığı olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

'BARINMA VE BESLENME BUGÜNÜN EN ACİL MESELESİDİR'

Bakan Soylu, evleri hasar gören veya endişe nedeniyle evlerine giremeyen depremzedeler için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle bugünden sonraki en önemli mesele barınma ve beslenme. Elbette ki hasar tespiti ardından da insanların ağır hasarlı binalardan hemen ayrılması ve bu binaların yıkılması, yerlerine ortaya koyacağımız yeni sürecin başlaması. Barınma ve beslenme bugünün en acil meselesidir. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Benim Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur; Biz bu gece de dahil olmak üzere battaniye ve çadır sevkiyatını sürekli yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Soğuk çünkü. Aynı zamanda sıcaklığı da aynı şekilde sağlayacağız."

'TOPLAM 45 TOPLU BARINMA ALANI VAR'

Bakan Soylu, arzu ettikleri toplu barınma alanlarının olduğunu belirterek, yürütülen çalışmalarla ilgili şöyle dedi:

"Spor salonlarımız, okullarımız toplam 43 yer belirledik. İki tane daha çadır alanı kurduk, 45 oldu. Bu 45 yerin içerisinde okul var. Dört cami var. Aynı zamanda iki tane cemevi var. Yine bunun yanı sıra spor salonları var ve çadırları kurduğumuz alanlar var. Bu toplu alanlarda olabilirse çok iyi. Biz köylere çadır gönderiyoruz ve göndermeye devam edeceğiz. Ama şehrin içerisinde her evin önünde bir çadır yapamayabiliriz. Onları kuramayabilirler. Çünkü biz yemek ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Biz yatak ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Biz sıcaklık ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bizim arzumuz ve isteğimiz ortak alanlar var. Bu ortak alanların kullanılması. Çünkü onların önünde aş evleri var. Elazığ'da özellikle merkezdeki vatandaşlarımıza bizim istirhamımız, ricamız mümkün olduğu ölçüde bu ortak alanların kullanılmasıdır. Spor salonları, okullar, camiler hatta taziye evleri bütün bunların tamamıyla ilgili biz bunları yönetebiliriz. Çadırın kurulacağı yer var. Riskli yer var, risksiz yer var. Ana çadır alanları ve ana barınma merkezleri hepsi tespitli."

'BATTANİYE, YATAK, ÇADIR, ISINMA BUNLARIN HEPSİ GELİYOR'

Soğuk havanın etkili olduğu Elazığ'a, Uşak'tan battaniye yardımı yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Battaniye, yatak, çadır, ısınma bunların hepsi geliyor. Zaten 10 binin üzerinde çadır var. 40 bin civarında battaniye var. 15- 20 bin civarında battaniye de Uşak'tan geliyor. 60 bin battaniyemiz var. Biz bunu 200 bine çıkarabiliriz. Önemli olan bunu planlı bir şekilde gerçekleştirmek" dedi.

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