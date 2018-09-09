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Bakan Soylu, Suriye sınırındaki Yayladağı'nda

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin barındığı Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici barınma merkezini ziyaret etti.

Emek ÇAKILI-Hüseyin BOZOK/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli mültecilerin barındığı Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici barınma merkezini ziyaret etti. Hatay'ın Suriye'ye sınır ilçesi Yayladağı'ndaki konaklama merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada mültecilerle bir araya geldi. Ziyarette Bakan Soylu'ya eşi Hamdiye Soylu, Hatay Valisi Erdal Ata ve askeri yetkililer eşlik ediyor.

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