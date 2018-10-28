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Bakan Soylu, Suriye sınırını görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 21:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında Suriye sınırının güvenliği ele alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'nda öncelikli Suriye sınırının güvenliği konusu ele alındı.

Bakan Soylu, Akçakale'de sınırın sıfır noktasındaki incelemelerinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti.

Burada Soylu başkanlığında yapılan Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na Vali Abdullah Erin, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.

Basına kapalı 4,5 saat süren toplantıda sınır güvenliği, asayiş, terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye Şanlıurfa toplantı

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