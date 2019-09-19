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Bakan Soylu: Suriye'de güvenli alan, geri dönüşleri hızlandırmaktadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye'nin huzura kavuşması, orada güvenli bir alan oluşması, gönüllü geri dönüşleri hızlandırmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye'nin huzura kavuşması, orada güvenli bir alan oluşması, gönüllü geri dönüşleri hızlandırmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde, bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini belirterek, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün küresel terörizm endeksi raporuna göre, 2017 yılında Avrupa'da en ölümcül örgüt sıralamasında PKK'nın birinci, DEAŞ'ın ise ikinci sırada olduğunu söyledi.

'ABD, PKK'YA AÇIKÇA SİLAH HİBE EDELİBİLİYOR'
PKK'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin yüzde 80-90'nını uzun yıllardır elinde tuttuğunu ve bunan da yine Avrupa menşeli kuruluşların raporlarında yazdığını ifade eden Bakan Soylu, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var, 'özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı' olarak ilan etmişti. Ama tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor. İşte bu tavrın sebebi, küresel sistemi savunmak yerine, ona saldıran küresel terörden menfaat temin etme beklentisidir" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI 3,6 MİLYONU AŞTI'
Türkiye'nin terör, göç ve uyuşturucu konusunda dünya ortalamasının üzerinde bir tecrübe, birikim ve başarıya sahip olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:
"Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 270 bini aştı. Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,6 milyonu aştı. Bugüne kadar gelen insanların barınma ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, çalışma hayatlarıyla ilgili düzenlemeler, sosyal hayata uyum çalışmaları, bugüne kadar hiçbir karışıklık ve gecikme olmadan belli bir politika dâhilinde gerçekleştirilmiştir ve yeni adımlar atılmaya da devam edilmektedir. Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Bir karşılaştırma olması için ifade edeyim, mülteciler için dünya genelinde ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 61'dir."

'SURİYE'NİN HUZURA KAVUŞMASI, GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERİ HIZLANDIRACAK'
Türkiye'nin düzenli göçü yönetmedeki temel politikası 'geri göndermeme' ilkesine sadık kalmak olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Suriye'nin huzura kavuşması, orada 'güvenli bir alan' oluşması, gönüllü geri dönüşleri hızlandırmaktadır. Türkiye de özellikle dış politika noktasında muhataplarıyla istişareyi ve diyaloğu sürdürmek suretiyle buradaki huzuru temin etmeye çalışmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde, bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür. Dolayısıyla Batı'daki kafa karışıklığının aksine, Suriye kaynaklı göçte Türkiye'nin attığı her adımın stratejik bir anlamı olduğunun, hiçbir şeyin tesadüfi gelişmediğinin bilinmesini isterim."
Türkiye'nin bugün başta PKK/YPG olmak üzere tüm bu örgütlere karşı operasyon halinde olduğunu ve özellikle PKK'ya karşı son dönem stratejilerinin 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif ettiklerini belirten Bakan Soylu, bugün itibarıyla PKK'ya yönelik 90 bin 513 operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:
-Bakan Soylu'nun konuşması
-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

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