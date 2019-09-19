Bakan Soylu: Suriye'de güvenli alan, geri dönüşleri hızlandırmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye'nin huzura kavuşması, orada güvenli bir alan oluşması, gönüllü geri dönüşleri hızlandırmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde, bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini belirterek, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün küresel terörizm endeksi raporuna göre, 2017 yılında Avrupa'da en ölümcül örgüt sıralamasında PKK'nın birinci, DEAŞ'ın ise ikinci sırada olduğunu söyledi.

'ABD, PKK'YA AÇIKÇA SİLAH HİBE EDELİBİLİYOR'

PKK'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin yüzde 80-90'nını uzun yıllardır elinde tuttuğunu ve bunan da yine Avrupa menşeli kuruluşların raporlarında yazdığını ifade eden Bakan Soylu, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var, 'özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı' olarak ilan etmişti. Ama tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor. İşte bu tavrın sebebi, küresel sistemi savunmak yerine, ona saldıran küresel terörden menfaat temin etme beklentisidir" dedi.