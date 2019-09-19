HABER

Bakan Soylu: Suriye'de güvenli alan, geri dönüşleri hızlandırmaktadır (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, GAZİLERLE BULUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen yemekte, gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu: Suriye'de güvenli alan, geri dönüşleri hızlandırmaktadır (2)

BAKAN SOYLU, GAZİLERLE BULUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen yemekte, gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Yemekte konuşan Bakan Soylu, bu milletin, gaziliğin kıymetini bilen bir millet olduğunu belirterek, "Bu millet, her şeyden önce gazi bir millettir. Gazidir, çünkü zulmün yarasını görmüştür. Dünyanın bütün zalimlerinin toplanıp vatanına, bayrağına göz dikmesini görmüştür. Gazidir, çünkü bu millet ihanetin yarasını da görmüştür" dedi. Bakan Soylu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
'PKK'NIN ELEMAN SAYISI 600'ÜN ALTINA DÜŞTÜ'
Türkiye'nin 8 yıldır, Suriye ve Ortadoğu kaynaklı göçü yönettiğini belirten Bakan Soylu, "Güney sınırımızın altındaki hayatı, hem Suriyeliler için hem de kendi iç güvenliğimiz için güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Rakamlar her şeyi anlatıyor. O bölge normalleştiği oranda hem bizim ülkemizdeki terör faaliyetleri azalıyor hem de göç tersine dönmeye başlıyor. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nın içerideki eleman sayısı 600'ün altına düşmüştür" dedi.
FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu: Suriye'de güvenli alan, geri dönüşleri hızlandırmaktadır (2)

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Emine Erdoğan: Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün varEmine Erdoğan: Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün var
MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklamaMHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek sözü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.