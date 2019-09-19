Bakan Soylu: Suriye'de güvenli alan, geri dönüşleri hızlandırmaktadır (2)

BAKAN SOYLU, GAZİLERLE BULUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen yemekte, gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Yemekte konuşan Bakan Soylu, bu milletin, gaziliğin kıymetini bilen bir millet olduğunu belirterek, "Bu millet, her şeyden önce gazi bir millettir. Gazidir, çünkü zulmün yarasını görmüştür. Dünyanın bütün zalimlerinin toplanıp vatanına, bayrağına göz dikmesini görmüştür. Gazidir, çünkü bu millet ihanetin yarasını da görmüştür" dedi. Bakan Soylu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

'PKK'NIN ELEMAN SAYISI 600'ÜN ALTINA DÜŞTÜ'

Türkiye'nin 8 yıldır, Suriye ve Ortadoğu kaynaklı göçü yönettiğini belirten Bakan Soylu, "Güney sınırımızın altındaki hayatı, hem Suriyeliler için hem de kendi iç güvenliğimiz için güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Rakamlar her şeyi anlatıyor. O bölge normalleştiği oranda hem bizim ülkemizdeki terör faaliyetleri azalıyor hem de göç tersine dönmeye başlıyor. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nın içerideki eleman sayısı 600'ün altına düşmüştür" dedi.

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