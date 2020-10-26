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Bakan Soylu tarih verdi: Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Haziran'ın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Mülkiye Teftiş Kurulu toplantısında konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

FETÖ sadece devleti ele geçirmeye çalışan bir organizasyon değildir. Devletin içerisinde vatansever insanlar olur da açığa düşeriz diye başka bir mantığı ortaya koymuştur. Devletin içini boşaltmaya çalışmıştır.

Denetim Teftiş Kurulu'nun önleyicilik hizmeti de vardır.

Türkiye Nüfus Hizmetleri'nde çağ atladı. Tasarruf da ederek 140'a yakın nüfus müdürlüğümüzü yeni konseptimize döndürdük.

'TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAN 112 ÇEVRİLECEK'

Tarih veriyorum ki arkadaşlar daha gaza bassınlar diye. Haziran'ın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey. Ama başka bir şey daha var. Elimizde öyle bir data, öyle bir veri olacak ki kazanın en çok nerede olduğunu bir tuşla görebileceğiz. Hırsızlığın en çok nerede olduğunu göreceğiz. Orman yangınlarının hangi bölgelerde olduğunu, tedbirleri hangi bölgeye yoğunlaştırılması gerektiğini göreceğiz. Beni heyecanlandıran taraf burası. "

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