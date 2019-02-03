 Bakan Soylu: Tehdit nereden gelirse gelsin, gereğini yaparız (Detay)

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyadan nereden bize tehdit gelirse gelsin, gereğini yerine getirir, oradaki tehdidi yerinden sökebilmek için elimizden gelen her şeyi yapar, riskimizi alır, orada da terör bırakmayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen kahvaltı programında şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Bakan Soylu, salondaki masaları tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin bugüne kadar çok bedel ödediğini ve kalkınmaması için her türlü tezgahın ve kumpasın kurulduğunu belirterek dünyadaki diğer ülkelerin bu işlerle uğraşmadığını söyledi.

'15 BİN OLAN TERÖRİST SAYISI 700'E DÜŞTÜ'

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek savunma alanında yapılan yatırımları anlatan ve terörle mücadele etmeye devam ettiklerini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"O dağlarda 15 bin terörist olduğu zaman dilimini biliyorsunuz. Şimdi onları bu milletin gazabına uğratıp, bir taraftan da fare gibi dağlara kaçmasını sağlayarak, toplam 15 bin sayısı, geçmişte bela olan bu sayı tam 700'e kadar düştü. Şimdi sizin çocuklarınızın arkadaşları, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Ağrı Dağı'nda, Tunceli'de her noktada Allah'ın izniyle onlara nefes aldırmıyorlar. Bir taraftan insansız hava araçlarımız, bir taraftan kendi ürettiğimiz milli ve yerli silahlarımız, bir taraftan en son teknoloji ve teçhizatla donanmış kahramanlarımız onlara nefes aldırmıyorlar. Türkiye'yi bitap düşürmek, Türkiye'yi zayıf, takatsiz düşürmek isteyenlere en güzel, en önemli cevabı veriyoruz. Sadece kendi topraklarımıza değil, kızdıkları bir şey var. 'Siz kimsiniz ki bizden izin almadan, Afrin'de Fırat Kalkanı Harekatı yapıyorsunuz, Zeytin Dalı Harekatı yapıyorsunuz, Cerablus'ta, Afrin'de, Azez'de, El Bab'da siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz.' O günler geçti. Etrafımızdaki coğrafyadan nereden bize tehdit gelirse gelsin, gereğini yerine getirir, oradaki tehdidi yerinden sökebilmek için elimizden gelen her şeyi yapar, riskimizi alır, orada da terör bırakmayız. Bu kadar basit."