Bakan Soylu: “Terör örgütüne bugüne kadar vurulacak en büyük darbeyi Türkiye vurmaktadır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terör örgütüne bugüne kadar vurulacak en büyük darbeyi Türkiye vurmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamaklılarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Soylu, ”Bu ülkede başbakan astılar. Her 10 yılda bir bunu bize hatırlattılar. Bu millete çok çektirdiler” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Türkiye’nin maruz kaldığı birçok saldırıya rağmen güçlenerek ilerlediğini belirtti. Türkiye’nin geçmişten beri bölünmek istediğine ve ilerlemesinin durdurulmak istendiğine dikkat çeken Soylu, “Bu ülkede hastanelere gittik. Beş dakika doktorun yüzünü göremezdik. Nereden nereye geldik. IMF’nin kapısına gidip aciz durumuma düşürdüler ülkeyi. Polis arabalarına benzin bulamayan bir Türkiye vardı. 1999’da bu ülkede deprem oldu. Cesetlerimizi ortadan kaldıracak ceset torbası yoktu. Bizi birbirimize düşürdüler. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, laik-dindar diye. Bunları hepimiz yaşadık. Onlarca yıl bir annenin iki kızını ayırdılar başı açık başı kapalı diye. Bugün noldu? Başı açığı da, kapalısı da Meclise giriyor. Ne oldu? Ülkem daha büyüdü, güçlendi. Cumhuriyetimiz daha güçlendi. Hiç geleceğimize baktırmak istemediler. Kutsallarımıza, değerlerimize, aile yapımıza saldırdılar. Bütün bunlara rağmen bu aziz millet dimdik durdu. Siz şehir hastanelerini yapamazsınız dediler. Dünyanın en büyük tünellerini, havaalanı, barajlarını, 81 ilde üniversite yapamazsınız, insansız hava aracı yapamazsınız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapamazsınız, Marmara’yı yapamazsınız, Çanakkale köprüsünü yapamazsın dediler. Yaptık hepsini. Çıldırmaya devam etsinler, Amerika’sı da Avrupa’sı da. Gezi olaylarından sonra 17-25 Aralık’ı yaptılar, 6-7 Ekim’i yaptılar. Ardından 15 Temmuz darbesini gerçekleşmeye çalıştılar” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin 20-25 kilometre yanına devlet kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi”

Afrin harekatında Amerika’nın Türkiye’yi tehdit ettiğini fakat Türkiye’nin tüm tehdit ve baskılara rağmen Afrin’de bir terör devleti kurulmasını engellediğini vurgulayan Soylu, "Afrin’e bir terör merkezi oluşturmaya çalıştılar. Türkiye’nin 20-25 kilometre yanına, Irak’ın kuzeyinde devlet kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Amerika, ’Türkiye Afrin’e girersen gerisine karışmam’ dedi. Eğer parmak sallarsam Türkiye buna uyar zannetti. Amerika bizi tehdit etti ama biz Afrin’e çatır çatır girdik. Erdoğan dünyaya bir mesaj verdi; ’Bu coğrafyada bize rağmen kimseye oyun kurdurtmayız’ dedi. Her tarafı ateş çemberine çevirmek istiyorlar. Türkiye Müslüman aleminde, insanlıkta olacaklara tepki vermesin istiyorlar” açıklamasında bulundu. “Bu ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz”

HDP’li vekillere milletvekilleri demediğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

“Bunların vekilleri var ya. Ben bunlara milletin vekilleri demiyorum. Bizim milletimizin adını alacak karakter yok onlarda. Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Diyarbakır valisini arayıp, ’Sayın valim, bunları havalimanının yakınına yaklaştırmayacaksın. Mezarlığın bir km etrafına da yaklaşmayacaklar’ dedim. Bunlar terörist cenazelerinin başında gözyaşı dökerek, bu milletin içine hançer saplıyorlar. Bu ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.”