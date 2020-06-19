HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu: Terör üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar

Bakan Soylu: Terör üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Terör üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Bugün Türkiye terörü kaynağında yok etmek için çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu: Terör üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye göçmen meselesinde planlı ve programlıydı. Oradaki yaşayan zorlukları siyaseten anlattı ama sinemanın, sanatın gücü bambaşka.

Uluslararası birkaç kişiyle festival kapanışında sürprizler olacak. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın büyük katkıları var.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde bir kazanımımız daha oldu. Gelecek sene katılmak isteyenlerin sayısı arttı.

Bizim amacımız dünyada neler yaşandı göstermek. Afganistan, Pakistan daha zengin olmayacak. Ne yapacaklar umuda yolculuğa çıkacaklar. İdlib'e gittiğimde gördüm, hep bizimkiler. Hep bizim dernekler. Kimi eğitime bakıyor, kimi çadır kuruyor. Kimi gıda sağlıyor.

Devletlerde insan gibidir. İhtiyaçları vardır. Terör üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştılar. Bugün Türkiye terörü kaynağında yok etmek için çalışıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Karar verildi! İşte İstanbul'da maske takmayana verilecek cezaKarar verildi! İşte İstanbul'da maske takmayana verilecek ceza
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler: Aradığımızı bulamadık

HDP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler: Aradığımızı bulamadık

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

Survivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Survivor Cemal Can gözyaşlarıyla itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli ve kaç yaşında?

Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli ve kaç yaşında?

Diğer Haberler
İstanbul'da maske takmamanın cezası değişti mi? Ne kadar oldu (19 Haziran 2020)

İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezası!

Uzmanından kerpiç ev uyarısı: 5 büyüklüğündeki depremde yüzde 90'ı yıkılır

Uzmanı uyardı: Yüzde 90'ı yıkılır

Terk eden sevgilisi gelince intihardan vazgeçti

Terk eden sevgilisi gelince intihardan vazgeçti

Yer: Bursa! Kıskançlık krizine girdi, sevgilisine dehşeti yaşattı

Kıskançlık krizine girdi, sevgilisine dehşeti yaşattı

İlçeden ilçeye farklılık gösteriyordu! İşte İstanbul'da maske takmayana verilecek ceza

Karar verildi! İşte İstanbul'da maske takmayana verilecek ceza

Malkara’da dere taştı, yollar bataklığa döndü

Sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, yollar bataklığa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.