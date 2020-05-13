Bakan Soylu terörislere bu sözlerle seslendi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

Kahramanlar devam ediyor...



Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2️⃣ terörist,

Bestler Dereler'de az önce 3️⃣...

Yurt içinde 5️⃣ terörist daha azaldı.



Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin...

Kahramanlar peşinizde... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 13, 2020



