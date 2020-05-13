Bakan Soylu teröristlere bu sözlerle seslendi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."
Kahramanlar devam ediyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 13, 2020
Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2️⃣ terörist,
Bestler Dereler'de az önce 3️⃣...
Yurt içinde 5️⃣ terörist daha azaldı.
Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin...
Kahramanlar peşinizde...