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  4. Bakan Soylu teröristlere bu sözlerle seslendi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin

Bakan Soylu teröristlere bu sözlerle seslendi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 23:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu teröristlere bu sözlerle seslendi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."


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