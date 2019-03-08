Bakan Soylu: “Terörün kökünü kazıyoruz, kimseye ihtiyacımız yok”

Düzce’de mitingde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz oraya sadece terör ile mücadele için değil, 13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp Murat Karayılan’ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmek için gidiyoruz” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de Belediye Meydanı’nda açık hava mitingine katıldı. Burada coşkulu kalabalığı selamlayarak konuşmasına başlayan Soylu, “10 yıllardır ülkemizin yakasına yapışıp benim ülkemi geriye çekmeye çalışanlara Düzce her zaman 50 gramlık oy pusulası ile cevabını veriyor. Karşınıza sadece 31 Mart seçimleri için gelmiş değiliz, o bahsi elbette açacak ve konuşacağız. Karşınıza biraz içimizi dökmek, dertleşmek için geldik. Bu ülkeye yapılanları anlatmak için geldik.” diye konuştu. Bakan Soylu, “Bugün etrafımızdaki bütün ülkelere, elini uzatan ülkelere yardım edebiliyoruz. Irak’ın kuzeyinde bir devlet kuracaklarmış, eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu toprakların hamuruna, kardeşliği ve birliğine tamamıyla inanan bir adam İran ile Irak’ı bir araya getirdi. Amerika fişeklemesine rağmen o projeyi ortadan kaldırdı. O da bir saldırıydı. Türkiye’yi Orta Doğu’dan ayırma saldırısıydı. Türkiye’yi Anadolu’nun içerisinde bir prangaya alacaklardı. Karşımızda bugün Gezi’yi kim tahrik etmişse onlar var, 15 Temmuz hain darbe girişimini kim yapmışsa karşımızda onlar var. Önümüzdeki 4,5 yılı bu millete zehir edebilmek için bugün karşımızda duranlar zillet ittifakı içerisindeler.” şeklinde konuştu.

“Artık esnaflar haraç vermiyor”

31 Mart yerel seçimlerinin önceki seçimler gibi olmadığını söyleyen Soylu, “HDP ve PKK’lı kişilere ‘siz belediye meclislerine gireceksiniz’ diyorlar. Önümüzde 4,5 yıl var. Ektikleri nifak tohumlarıyla beraber aldıkları belediyelerde fitneyi yaymaya başlayacaklar. Bu mahalleyi böyle yapalım, şuraya şunu yapalım diye milletimizi birbirine düşürecek bir tabloyu hazırlamaya çalışıyorlar. Bunun öncülüğünü Kılıçdaroğlu yapıyor ve bundan da çekinmiyor. 6 aylık daha kundaktaki çocuğunun kokusunu almadan savaşmaya giden evlatlar niye şehit oldular, kime soracağız bunu. Sadece bu ülkenin sahibi bizler miyiz? Bu kadar basit mi? PKK’daki adamları oraya toplayacaklar, milleti birbirine kırdırmaya çalışacaklar. Yerin altında yatan şehitlerimize ne hesap vereceğiz. İstanbul’da ve 15 vilayette PKK’nın vekili, terörün vekili yürüyüş yapacaklarmış. Ben de dedim ki: ‘Sizi yürütürsem adam değilim.’ Doğu ve Güneydoğu’da Allah’ımıza şükürler olsun 24 saat oradaki evlatlar rahat rahat gecenin 1’i 2’sinde bir yerden bir yere gidebiliyorlar. Artık esnaflar haraç vermiyor. Biz oraya sadece terör ile mücadele için değil, 13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp Murat Karayılan’ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmek için gidiyoruz” şeklinde konuştu.