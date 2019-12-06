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Bakan Soylu: "Topluma verilen yanlış mesajlar suçlu profilini de değiştiriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 12:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Topluma verilen yanlış mesajlar suçlu profilini de değiştiriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Topluma verilen yanlış mesajlar suçlu profilini de değiştiriyor. Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerinin bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri alt yapı oluşturduğunu kimse inkar etmez" dedi.
Antalya’da düzenlenen "112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi" programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son zamanlarda artan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cinayetlerin aynılarını izliyorduk"
Soylu, giderek kalabalıklaşan dünyada hem tehdit sayısının arttığını hem de yeni tehdit türlerinin ortaya çıktığını söyledi. Daha çok insanın daha dar alanlarda bir arada yaşadığını belirten Soylu, kaza riskinin arttığını kaydetti. Soylu, "Yeni iletişim, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajlar, gelişigüzel yapılan yayınlar, suçlu profilini de değiştiriyor. Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerinin bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri alt yapı oluşturduğunu kimse inkar etmez. Bunun üstüne bir de teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanları ekleniyor. Eskiden evlere düdüklü tencere patlaması haberlerini görürdük, şimdi ise telefon bataryalarının patladığına şahit olduk. Kazalar devam ediyor nevi türü değişiyor" şeklinde konuştu.

"Hırsızlar işlerine inovatif yaklaşıyor"
Hırsızlar ve dolandırıcıların artık işlerine çok daha inovatif yaklaştıklarını dile getiren Soylu, her gün yeni yöntemler ortaya koyduklarını söyledi.
Soylu, 21 yüzyılın küresel dengesizliklerinin yol açtığı küresel terör, uyuşturucu ve doğal afetlerdeki yıkımın artması gibi çeşitli tehditler olduğunu vurguladı.

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