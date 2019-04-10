Bakan Soylu: Topyekün giriştiğimiz mücadelede polis canla başla gayret gösterdi

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Soylu, "15 Temmuz ihanetine başarıyla karşı koyduktan sonra özellikle bütün güvenlik risklerimize karşı topyekün giriştiğimiz mücadelede, bütün teşkilatımız canla başla gayret göstermiş; başta terör olmak üzere, uyuşturucu, trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde milletimize umut veren, huzur ve güvenliği tesis eden önemli saha sonuçları elde edilmiştir" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, mesajında Türk Polis Teşkilatı'nın bugün yeni yaşını kutladığını bildirdi. 10 Nisan 1845’te çağın gereklerine uygun şekilde tanzim edilerek kurulan polis teşkilatının, kadim devlet geleneğinin en önemli sembollerinden birisi olarak karşımızda durduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Ülke içindeki görevlerinin yanısıra coğrafyamızın da getirisi olan birtakım tehditler, Türk Polis Teşkilatı’nın sorumluluklarını dünya ortalamasının üzerine çıkarmaktadır. Küresel terör, düzensiz göç, uluslararası uyuşturucu ticareti gibi sınır aşan suçlarla verdiği mücadele, bu teşkilatı sadece bize ait değil, dünyaya ait de bir görev ifa eden benzersiz bir konuma getirmektedir. Suç ve suçlu kavramlarının büyük bir değişim geçirdiği yüzyılımızda, sadece teknik, beşeri ve teknolojik kabiliyetler noktasında değil, polislik anlayışı olarak da kendini yenileyebilme kabiliyeti, Türk Polis Teşkilatı’nın önemli bir yumuşak gücüdür" dedi.

'BÜTÜN TEŞKİLATIMIZ CANLA BAŞLA GAYRET GÖSTERMİŞ'

Türk Polis Teşkilatı'nın maziye takılıp kalmadığını, bilakis elini geleceğe uzatan ve çağı yakalayan anlayış içerisinden olduğunu kaydeden Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Toplum destekli polislik', 'proaktif polislik', 'çarşı ve mahalle bekçilik uygulamasının yeniden ihyası' gibi adımların yanısıra polisi vatandaşla tek bir dokunuş kadar yakınlaştıran 'uyuma', 'kades' gibi dijital teknolojilerin başarılı kullanım örnekleri, 'öncelik yayaların' diyerek trafik güvenliğinde attığımız devrim niteliğindeki adımlar, Türk Polisi'nin maziye takılıp kalmadığının, bilakis elini geleceğe uzatan ve çağı yakalayan anlayışının getirisidir. 15 Temmuz ihanetine başarıyla karşı koyduktan sonra özellikle bütün güvenlik risklerimize karşı topyekün giriştiğimiz mücadelede, bütün teşkilatımız canla başla gayret göstermiş; başta terör olmak üzere, uyuşturucu, trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde milletimize umut veren, huzur ve güvenliği tesis eden önemli saha sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen tüm başarıların altında ise bu teşkilatı oluşturan tüm arkadaşlarımızın vicdan ve merhameti, medeniyetimiz, inancımız ve değerlerimizden aldığımız ilham yatmaktadır. 174 yıldır ışıldayan bu yıldızda, verdiğimiz her şehidimizin, her gazimizin, bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun."

