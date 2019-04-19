Bakan Soylu, Trabzon Günleri'ne katıldı

ANKARA (AA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Trabzon Günleri programına katıldı.

Bakan Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa gelişi sırasında kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Merkezdeki Trabzon Valiliğinin standını ziyaret eden Soylu'ya burada plaket sunuldu.

Salonda kendisini karşılayan mehteranla "Türkler Geliyor" marşını söyleyen Soylu, Trabzon Ticaret Odasının standını da ziyaret etti ve vatandaşlara Trabzonspor kaşkolu dağıttı.

