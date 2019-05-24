Bakan Soylu Trabzonlu hemşehrileriyle iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'da bugün iki teröristi etkisiz hale getirdik, yetmedi, PKK ile birlikte çalışan MLKP terör örgütünün Mavi listedeki üst düzey yöneticilerinden bir tanesini polisimiz aldı, onu etkisiz hale getirdi." dedi.

Bakan Soylu, Avcılar Trabzon Dernekleri ile iftarda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Soylu, son yıllarda terörle ilgili olarak çok büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Yılbaşından bugüne kadar toplam 410 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Soylu, "Elazığ'da bugün iki teröristi etkisiz hale getirdik, yetmedi, PKK ile birlikte çalışan MLKP terör örgütünün Mavi listedeki üst düzey yöneticilerinden bir tanesini polisimiz aldı, onu etkisiz hale getirdi. Teröre karşı önlem almak için savunma sanayinin alt yapısının, sınırlarımızdaki teknolojinin güçlendirilmesi gerekir. İHA'lar, termal kameralar olmasa bunları yapamazsınız." diye konuştu.

Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından "Senin İstanbul'da ne işin var?" şeklinde eleştirilere maruz kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti: