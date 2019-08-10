Bakan Soylu, trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te trafik denetimine katıldı.

Soylu, Bilecik-Eskişehir kara yolu Bozüyük ilçesi yakınlarındaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine iştirak etti.

Bakan Soylu, trafik denetimi öncesinde helikopterle kara yolu üzerinde tur attı, daha sonra ekiplerden denetimler hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da Soylu'ya eşlik etti.

Bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" dileğinde bulundu.

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla bayramlaşan Soylu, araçlardaki çocuklara oyuncak ve broşür verdi.

