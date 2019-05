Bakan Soylu: Trafik kazalarında can kaybı yüzde 41 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında meydana gelen can kayıplarının yüzde 41 oranında azaldığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Şehit Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, 'Temel Trafik- Kaza İnceleme Eğitimi açılışı ve 'Bu Kemer Sana Çok Yakışır' yarışması ödül törenine katıldı. Programda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile çok sayıda trafik polisi de yer aldı. Bakan Soylu, konuşmasına dün Ankara'da görev sırasında şehit olan trafik polisi Mevlüt Metin’e başsağlığı dileyerek başladı. 'ORTALAMA HIZ KORİDORU UYGULAMASINI GETİRDİK' Bakan Soylu, tüm dünyada 15-29 yaş aralığındaki genç nüfusun ölüm nedenleri arasında trafik kazalarının ilk sırada yer aldığını söyledi. Otoyollarda tek yerdeki radar uygulaması yerine, ortalama hız koridoru uygulamasını getirdiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Kısa zamanda netice aldık. 2017-2018 arasında bu sistemin kurulu olduğu otoyollarda kaza sayısı 2 bin 571’den 2 bin 295’e; ölümlü kaza sayısı 147’den 106’ya, hayatını kaybeden insan sayısı 189’dan 119’a düşmüştür" dedi. Trafikte görünürlüğü artırmak için birçok uygulama geliştirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Bir başka spot uygulamamız da maket trafik ekibi uygulamasıydı. Polis sorumluluk bölgelerinde maket model araçların bulunduğu yerlerde 2017 yılına göre 2018 yılında meydana gelen ölümlü trafik kaza sayılarında yüzde 32 oranında, can kaybı sayısında ise yüzde 22 azalma sağlanmıştır" diye konuştu. '4 BİN 300 ARKADAŞIMIZIN TRAFİK BİRİMLERİNE ATADIK' Bakan Soylu, 2016'da 21 bin 925 olan trafik polisi sayısını 23 bin 938'e çıkardıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Jandarma trafik birimlerimizle beraber bu sayı 27 bin 338'dir. Daha önce şehirlerarası yollarda her 20 kilometreye bir ekip düşüyordu, şu anda her 15 kilometreye bir ekip düşmektedir. Geçen yıl 5 bin trafik personeli sözü vermiştik. İlk etapta 2 bin 800 trafik personeli ilave ettik ve bunların eğitimlerini tamamladık. Bugün de bin 200 tanesi burada, 300 tanesi Eskişehir’de olmak üzere bin 500 arkadaşımız eğitimlerini alıyor ve toplam 4 bin 300 arkadaşımızın trafik birimlerine atamasını gerçekleştirmiş oluyoruz." 'BİZİM TOPYEKÛN BİR BAŞARIMIZDIR' 2019 yılının ilk 4 aylık döneminde trafik kazalarında azalma olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şunları söyledi: "Bir önceki yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında meydana gelen can kayıpları yüzde 41 oranında azalmıştır. 2018 ve 2017 yıllarını karşılaştırdığımızda ise 2018 yılında araç ve sürücü sayısındaki artışa rağmen kazası sayısı yüzde 11, ölümlü trafik kazası yüzde 28 ve can kaybı yüzde 37 oranında azalmıştır. Bu bizim topyekûn bir başarımızdır." Bakan Soylu, konuşmasının ardından dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. Ayrıca TRT çocuk korosu da bir konser verdi.