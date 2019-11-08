Bakan Soylu: “Trafik kazalarında yüzde 28,5 azalma söz konusu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Trafik kazalarında yüzde 28,5 azalma söz konusu” dedi. Altındağ Belediye Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nin açılış töreninde konuşan ve tesis için Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hem çocuklarımıza hem de trafik meselesi ile sabah akşam uğraştığım için şahsıma, burada trafik eğitim merkezi yaparak. Çok güzel bir hediye sundular. Bu trafik işinden çok acılar yaşadık. Kardeşlerimizi akrabalarımız kaybettik. Gece gündüz sabah akşam bir daha çocuklar arkadaşlarını, anneler babalar evlatlarını kaybetmesin diye inanın her türlü tedbir almaya çalışıyoruz. Her akşam haberde ölü yaralı haberleri olmuştur. Yetim kalan evlatlar. Sakat kalan insanlar ve tarifsiz acılar. Konuşmalarımızda zaman zaman ifade ediyoruz, Terörden şehit verirsiniz, faili bir suçludur eline silah almıştır. Hırsız malınızı çalar zaten hırsızdır ahlakı da kalbide bozuktur. Ama trafikte bir can kaybettiğiniz zaman bunun faili kötü niyetli ya da kötülük istemeyen birisi olmayabilir. Trafikte yaşanan nihayetinde kazandır. Faildir veya ihmalkardır. Ya dikkatsizdir ya eğitimsizdir ya da maalesef sorumsuzluk hali içerisindedir. Az biraz dikkat ve doğru eğitimle önlenebilir işlerdir” ifadelerini kullandı.

“Trafik kazalarında yüzde 28.5 azalma söz konusu”

Ülkede yaşanan trafik kazalarında ki düşüşe vurgu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Türkiye’de uzun yıllardır acı çektiği bu meselede azalış yönünde iyi bir trend yakalamıştır. Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle yollarımızın standartlarını yükseltti. Cumhurbaşkanımız bu açıdan çok önemli adımlar attı. Tüneller köprüler viyadükler. Sadece karayolları değil hava yollarında da her yerde havalandı oldu. Türkiye bu konuda önemli bir gelişmişliğin altına imza attı. Aldığımız tedbirler, teşkilatımızın ortaya koymuş olduğu büyük gayret ve vatandaşımızın bu meseleye omuz vermesiyle ülkemizde geçen yılın ilk on ayına göre bu yılın ilk on ayını karşılaştırdığımızda trafik kazalarında yüzde 28.5 azalma söz konusu. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rakam yok” diye konuştu.

“Geçen yılın ilk 10 ayına nazaran ölümlü trafik kazalarında yüzde 26’lık bir azalma söz konusu”

Her sabah Trafik Daire Başkanı’nın kendisine Türkiye’de ki kazaları attığını söyleyen Bakan Soylu, “10 dakika sonra güvenlik acil durum merkezimizden nerede ne kadar kaza olmuş bilgisi gelir. Tek tek bakar o ilimizin valisini emniyet müdürünü nasıl tedbir alabiliriz diye ararız. Geçen yılın ilk 10 ayına nazaran ölümlü trafik kazalarında yüzde 26’lık bir azalma söz konusu. Neredeyse bin 300, bin 400’e yakın insanı geçen yıldan bu yıla baktığımızda trafikte az kaybetmişiz. Bizim için bir rakamı da büyüktür. Ama bin 300, bin 350 rakamı neredeyse küçük bir kasabanın insanların tamamdır. Doğru yoldayız ama işimiz bitmedi. Çünkü bu mesele insan candır. Her zaman söylüyoruz mesele insan canı olduğu zaman bir rakamı bizim için büyüktür. Kaldı ki burada binli rakamlardan konuşuyoruz” dedi.