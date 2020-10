Bakan Soylu: “Tunceli- Pülümür arasını Türkiye’nin en güvenli yolu haline getirdik ve devam ediyoruz”

“Bu ülkenin nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu nasıl bir tabloda görev yaptığımızı hep birlikte anlamak durumundayız” Soylu, “Bugün dinimiz ile ilgi provokatif paylaşımlar yapılıyor. Oysa biz dünde Müslümandık. Ama sonuç şu ki dün onların istediği gibi bir Müslümandık. Oysa bugün kimliğimizi de inancımızı da tarihimizi de kendi istediğimiz ve kendi düşündüğümüz gibi yaşıyoruz. Hem bugünümüzü hem yarınımızı kendi hedeflerimize göre planlıyoruz. Mülkiye Müfettişleri Eğitim Seminerine böyle bir giriş yapmamın sebebi konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi sizlerin devletin merkezinde köklü bir teşkilat olduğunuz içindir. Emniyet Teşkilatımız, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, İçişleri Bakanlığımızın kendisi 200 yıla yakın geçmişleri olan köklü kurumlardır. Bu ülkenin nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu nasıl bir tabloda görev yaptığımızı hep birlikte anlamak durumundayız. Bu ülkenin her değerine her damla alın terine gelebilecek gelecek için en doğru en verimli şekilde hep beraber kullanmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Batının, Amerika’nın bu hayalleri bitmiş durumdadır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Darbeler, anarşizm, terör, yüzde 8000’lik gecelik faizler, Avrupa’dan Amerika’dan Türkiye’ye had bildirmeler, parmak sallamalar. Terörün kaynağını yok etmek için çıktığımız sınır dışı operasyonlarda elimizi ayağımızı bağlamak için yapılan karartmalar. Siyasi istikrarsızlığı oluşturmak için gazete manşetlerinden ayar vermeler. Her şeyi yaşadık. Bu nesil yaşadı. Bizim temel bir sorumluluğumuz var. Önümüzdeki nesle bunları bırakmamalıyız. Onlar bizim kadar dayanıklı olamayabilirler. Bu kadar meselenin üst üste yaşandığı ve her biriyle beraber mücadele ettiği, kendine bu kadar zorluklara alıştıran bir neslin yapması gereken önümüzdeki nesle sistem kurmaktır. Hem de güçlü bizim dayanıklılığımızı onlara sistem olarak bırakmak zorundayız. Üzerimizdeki sorumluluk budur. Dışarıdan çok etki altında kalan bir ülke olsaydık eğer belki bunu rahat olarak söyleyemeyebilirdik. İstihbaratımız, günlük hayatımız, ekonomide yaptıkları saldırıları istedikleri gibi yönetimimize yansıtabilme kabiliyetine sahip olabilselerdi eğer ben bugün bunları rahat söyleyemeyebilirdim. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’de geçmişten ayıran, geçmiş zaman dilimi ve geçmiş yönetimlerden ayıran bir gerçek var. Türkiye tarihiyle ve köklü geçmişiyle kendine bırakılan emanetlerle kapasitesinin kendisine el verdiği ölçülerde çok önemli ve stratejik adımlar atıyor. Stratejik bir güç oluyor. İşte bizim yapmamız gereken tamda bunun içerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sisteminin altında sistemi çok güçlü kurmak ve içeride açık vermemek. İçeride açık verdiğimiz andan itibaren bilmelisiniz ki siyasal, ekonomik istikrarsızlığa kadar bizi kırmızı köşeye iterler ve Türkiye eski Türkiye haline döner. Batının, Amerika’nın bu hayalleri bitmiş durumdadır.”

“İçişleri Bakanlığı görev alanlarında elde ettiğimiz başarıların ardında tüm sorumluluk sahsında ortaya koyduğunuz yaklaşım söz konusudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eğer trafik kazalarında 2015 yılına göre 2019 yılı sonu itibariyle yıllık bazda 2 bin 57 kişi daha az can kaybı yaşadıysa, eğer 2017 yılında uyutturucuya bağlı 941 can sayısını 2019 sonu itibariyle 342’ye çekebilmişsek, PKK terör örgütüne 2015’te 5 bin 550 kişi, 2016’da yıllık 703 kişi katılırken 2019 yılının tamamında 130 kişi bu yılda şu ana kadar 44 kişi katılıyorsa buna mukabil 2016’da ikna edilerek teslim olan kişi sayısı 49 iken 2019’da 273 bu yıl içinde de halen 182 olabiliyorsa son 3.5 yılda 800 rakamını ikna edilerek adalete teslim edilme kabiliyetini Jandarmamız, emniyetimiz tüm birimlerimiz sağlayabiliyorsa Türkiye, asayiş ve günlük hırsızlık ortalamasında 2016-2020 arasında 240’tan 154’e çekebiliyorsa ve Türkiye dünyanın öcü gibi korktuğu göçü medeniyet değerlerine yakışır bir şekilde yönetebiliyorsa bütün bunlar ciddiyetle, stratejik ve sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. Yüzyılın başından itibaren ortaya koyduğumuz mantalite sayesindedir” şeklinde konuştu.