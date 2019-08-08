Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Furati ile görüştü.

Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşı Furati'yi Bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Furati'nin şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Soylu, makam odasında gerçekleşen görüşmede, Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Furati ile heyetini Türkiye'de görmekten ve iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirme yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tunus'un Türkiye nezdinde müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Soylu, iki ülke arasındaki kardeşliğin çok uzun yıllardır devam ettiğini ve bunun apayrı bir sorumluk olduğunu aktardı.

İki ülkenin ilişkilerinin diplomatik ilişkiden öte bir kardeşlik ilişkisi olarak yürüdüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Birçok meselede ikili ilişkilerimiz yükselmektedir, olumlu bir seyir takip etmektedir. Bizlerin görevi de bunları çok daha iyi bir noktaya taşımaktır. Birkaç konuda sizlere teşekkürlerimiz var. Özellikle FETÖ konusunda Tunus'un ortaya koyduğu tavra millet olarak da ülke olarak da hükümet olarak da müteşekkiriz. Bizler ortaya koyduğunuz bu tavrı hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun aynı şekilde devam edeceğine de inanıyoruz.