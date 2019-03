Bakan Soylu: Türkiye, bir fitneciyle karşı karşıya -1

'TÜRKİYE’Yİ KAOS ÜLKESİ HALİNE GETİRMEK İSTEDİLER'

Amerika'nın Türkiye’yi kavgaya, kargaşaya ve kaosa sürüklemek istediğini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"7 Haziran 2015’te Türkiye’de seçim oldu. Bu PKK’nın siyasi kolu HDP yüzde 13 oy aldı. Daha ne istiyorsunuz, belanızı mı arıyorsunuz. Gittiler Doğu'yu ve Güneydoğu'yu yaktılar, yıktılar. Camileri, hastaneleri, Siirt Hastanesi'ni bir günde 7 defa yaktılar. Kütüphaneleri, yetmedi okulları, spor salonlarını, yetmedi 25 bin evi tarumar ettiler. Dertleri oy değildi çünkü. Bugün de dertleri oy değil. Kandil bu ülkenin huzurunu bozabilmek, Kandil'in tepesindeki Amerika bu ülkenin huzurunu bozabilmek için verdiği talimatlarla beraber Türkiye’yi bir kaos ülkesi haline, bir huzursuz ülke haline getirmek istediler. Amerika Afganistan’a gitti. Kaç yıl oldu, biliyor musunuz? 17 yıl. 17 yıl boyunca Amerika Afganistan’ı bir uyuşturucu merkezi haline getirdi. İnsanların ölümlerini arttırdı. Pakistan, Irak, bir taraftan Suriye, bir taraftan Libya, Lübnan, Tunus, Sudan, Yemen her tarafta. Her tarafta zulmün, evet her tarafta ortaya koyduğu baskıyla kaosu, kargaşayı yarattı. Türkiye’yi de aynı noktaya çekmek istedi. İstedikleri şu; Türkiye’ye yatırım olmasın. Türkiye’ye yatırım yapılmasın. Kimse gelmesin, Türkiye’ye yatırım yapmasın diye Türkiye’yi bir kavgaya, bir kargaşaya, hep bir kaosa itmek istediler. Tam 10 yıllardır bunu yapıyorlar. Ama son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istediler. Sevincimizi hep kursağımızda bıraktılar. Attığımız adımlarda hep bizi geri adım attırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalıştılar. Yetti mi? 7 Haziran’da çukur olaylarıyla beceremediklerini o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatanla birlikte, 15 Temmuz’daki darbeyle birlikte gerçekleştirmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz yaşadık. Başka ülkeler yaşamadı. Türkiye yaşadı. Ve ardından yine bitmedi. Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Son 7 yılı anlatıyorum. Irak’ın kuzeyinde kurmak istedikleri devletle Türkiye’nin güneyinin doğusuna bir keder saplamak istediler. Hareket etmeyelim diye. Kim engelledi? Orada bir devletin kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi, biliyor musunuz?"