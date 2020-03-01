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Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının 3’üncü gününde de göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor. Göçmenlerin kilometrelerce süren sınırdaki yürüyüşü havadan drone ile de görüntülenirken, İçişleri Bakanı Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" açıklamasını yaptı.

Türkiye tarafından sınır kapılarının açıldığının duyurulduğu ilk andan itibaren Avrupa’ya gitmek isteyen binlerce göçmen akın akın Edirne’de bulunan Yunanistan sınır kapısına doğru gelmeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen göçmenlerin sayısı saatler geçtikte artarken, binlerce kilometrelik yürüyüş sabah erken saatlerinde görüntülendi. Denizli’den geldiğini ve 2 gündür yolda olduklarını ifade eden bir göçmen, soğuk havaya rağmen yürüdüklerini söyledi. Kilometrelerce uzunluktaki göçmenlerin Avrupa yolu yürüyüşü drone ile havadan da görüntülendi.

76 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ AYRILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını duyurdu. Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sınır kapısı göçmen

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