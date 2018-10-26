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Bakan Soylu: Türkiye göçü önlemeyi değil, yönetmeyi tercih etmiştir (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, TRABZONLULAR DERNEĞİNİN AÇILIŞINA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Göç, Mültecilik ve İnsanlık' konulu Kartepe Zirvesi'nin ardından Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin yeni binasının açılışına katıldı.

BAKAN SOYLU, TRABZONLULAR DERNEĞİNİN AÇILIŞINA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Göç, Mültecilik ve İnsanlık' konulu Kartepe Zirvesi'nin ardından Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin yeni binasının açılışına katıldı. Açılışta Bakan Soylu ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda dernek üyesi de yer aldı. Açılış kurdelesini kesen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün katkısı olanlara, bu güzel dernek binasının açılışına vesile olanlara ve bugün burada dernek binasının açılışında hep birlikte olarak bu coşkuya katılanlara, her birine ayrı ayrı ve buradaki kıymetli hemşehrilerimize, hem Kocaelililere, hem de Trabzonlulara, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Kocaeli Trabzonlular Derneği'nin açılışının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasına büyük bir vesile ve katkı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, hayırlı olmasını tekrar temenni ediyor ve açılışımızı Bismillahirrahmanirrahim diyerek hep birlikte yapıyoruz" dedi. Kurdele kesiminin ardından dernek binasını gezen Bakan Soylu, kendisiyle birlikte fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların taleplerini kırmadı. Bakan Soylu, daha sonra binadan ayrıldı.

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