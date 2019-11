Bakan Soylu: "Türkiye ilk kez karşımızdaki rakiplere blok koyup topu onların sahasına bıraktı”

“Türkiye terörle her alanda üstünlük ortaya koydu ve bitirme noktasına geldi” "PKK’yı bitirme noktasını geldik" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu şunları söyledi: "Bizim bir PKK problemimiz vardı. Batı desteği ile yıllardır büyüdü. Sokaktaki çocuklar bile bilir ki Avrupa’dan PKK’ya silah ve para gelir. Kırmızı bültenle ararız, iade taleplerimiz karşılanmak ama o teröristleri ihtiyacı her türlü karşılanır. O terör örgütü, biz devletiz vergi alıyoruz, üretiyor ihracat yapıyoruz. Biz bu mücadeleyi yaparken muhakkak bir şeylerden kısarak aktarmaya çalışıyoruz. Bir terör örgütü bir devletle bu mücadeleyi nasıl yapıyor. İstihbari gücü olmazsa nasıl yapıyor, ona silah verilmezse nasıl yapıyor. Ona bir takım alanlarda gelir getirici meseleler sağlanmazsa bunu nasıl gerçekleştiriyor. Ona bir takım ideolojik destekler. İki gün önce okuduğum rapor. Bunu bir terör örgütünün bilebilmesi mümkün değil. Arkasında batının aklı olmadan böyle bir gelişmişlik ortaya koyabilecek insanlar değiller. 40 yıl öncesinde kalmış, mağaralarda akılları küflenmiş adamların bunları üretmesi mümkün değil. PKK teröründen çok acılar çektik, evlatlarımızı kaybettik. Bugün durum nedir. Türkiye gerek savunma sanayi gelişimi, terörle mücadelede strateji değişimi ile bu terör örgütüne karşı her alanda üstünlük ortaya koydu ve bitirme noktasına geldi. 21 Asır başında Tayyip Erdoğan savunma sanayine ağırlık vermiş olmasaydı bu noktaya gelemezdi."

“PKK, Avrupa uyuşturucu piyasasının tamamına yakının elinde tutuyor”

Bazı belediye başkanlarının terörle bağlantılı olduğu için görevden alınmasına ilişkin konuşan Bakan Soylu, “Bunların önemli bir adamını geçenlerde ele geçirdik. Öyle şeyler anlatıyorlar ki tüylerimiz diken diken oldu. Belediyelere atadıkları imar müdürlerin bile kandil belirliyor. Yapılacak her ihale, alınacak her kişi, atılacak her adım, yapılacak her festival kandil tarafından belirlenmekte. Orada mümessil olan elemanları tarafından sağlanmakta. Kimsenin bir santim başka tarafa adım atma kabiliyeti söz konusu değil. Festival yapacak kadın 14 yaşında çocuğu alıp dağa götürecek. Ondan terörist çıkarmaya çalışacak. O zaman biz niye Mevlana’dan, Yunus Emre’den bahsediyoruz. Hem lojistikleri için hem eleman teminleri için kullanıyorlar. Sınırımız dışında tabela değiştirip önce PKK’yı PYD, daha sonra PYD’yi, SGD yapıp batı ile işbirliğine girdiler. İçeride terörle iltisaklı belediyelere görevlendirme yaparak dışarıda barış pınarı alanına müdahale ettiler. Türkiye olarak PKK’yı bitirmeye en yakın dönemde PKK Avrupa uyuşturucu piyasasının tamamına yakınını elinde tutmaktadır. Geçen bir Avrupa ülkesi içişleri bakanı ile konuşurken dedik ki ‘Yakında bu konuda bizden yardım talep edeceksiniz, gelin bu dertten kurtarın diyeceksiniz’ dedim. Avrupa içerisinde silahlı eylem yapmayacağını kimse garanti etmiyor” dedi.