HABER

Bakan Soylu Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve güvenlik sistemlerinde incelemelerde bulundu - Terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele önemli kazanımlar sağlayacak sistemlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, karakoldaki askerlerle de bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ile sınır aydınlatma, kamera ve sensör çalışmalarından oluşan güvenlik sistemlerini inceledi.

İnceleme kapsamında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelen Bakan Soylu, beraberindeki heyetle helikoptere binerek, Ağrı-İran sınırına harekete etti.

Sınırda yapımı devam eden güvenlik duvarını helikopterden inceleyerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, sınırdaki Aybey Sınır Karakolu'nu da ziyaret etti.

Karakolda kendisini karşılayan askerleri selamlayan Soylu, şeref defterinin imzalanmasının ardından beraberinde getirdiği Türk Bayrağı'nı karakol komutanına verdi.

Daha sonra sınırdaki karakol mevzisine geçen Soylu, yetkililerden Ağrı-Iğdır illerinin İran sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarının yanı sıra sınır aydınlatma çalışmaları, kamera ve sensör sistemlerinden oluşan sınır fiziki güvenlik sistemlerini inceledi.

Terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele önemli kazanımlar sağlayacak sistemlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, ardından karakoldaki askerlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

- Bakan Soylu, duvarın Iğdır bölümünü de inceledi

Karakoldaki incelemenin ardından Iğdır'a geçen Soylu, bu kentteki Subaşı Karakolu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten sonra güvenlik duvarının yapıldığı bölgeye giden Bakan Soylu, buradaki çalışmaları da yerinde incelemesinin ardından helikopter ile il merkezindeki 5. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi.

Komutanlıkta çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Soylu, özel harekat polisleri ile tokalaştı, askeri tören mangasını selamladı.

Soylu, buradaki komutanlar ve askerler ile bir araya geldi.

Programa, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürlüğünden yeni kararname ile Muş Valiliğine atanan İlker Gündüzöz, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve öteki ilgililer eşlik etti.

PARTNERİşte MİT müzesi! Bakın neler kullanılmışİşte MİT müzesi! Bakın neler kullanılmış
Şişli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları erken başladıŞişli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları erken başladı
Dünyada her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan ölüyorDünyada her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan ölüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Soylu Ağrı hudut karakolları ziyareti inceleme Türkiye-İran sınır hattı güvenlik duvarı çalışmaları

En Çok Okunan Haberler

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

İlginizi Çekebilir

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.