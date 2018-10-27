Bakan Soylu Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ile sınır aydınlatma, kamera ve sensör çalışmalarından oluşan güvenlik sistemlerini inceledi.

İnceleme kapsamında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelen Bakan Soylu, beraberindeki heyetle helikoptere binerek, Ağrı-İran sınırına harekete etti.

Sınırda yapımı devam eden güvenlik duvarını helikopterden inceleyerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, sınırdaki Aybey Sınır Karakolu'nu da ziyaret etti.

Karakolda kendisini karşılayan askerleri selamlayan Soylu, şeref defterinin imzalanmasının ardından beraberinde getirdiği Türk Bayrağı'nı karakol komutanına verdi.

Daha sonra sınırdaki karakol mevzisine geçen Soylu, yetkililerden Ağrı-Iğdır illerinin İran sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarının yanı sıra sınır aydınlatma çalışmaları, kamera ve sensör sistemlerinden oluşan sınır fiziki güvenlik sistemlerini inceledi.

Terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele önemli kazanımlar sağlayacak sistemlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, ardından karakoldaki askerlerle bir araya gelerek, sohbet etti.