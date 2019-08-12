Bakan Soylu: Türkiye kendi istikametinde gitmektedir

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "'S-400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin; Amerika öyle söylesin, böyle söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir ve bundan da geri adım atmayacak. S-400'ler geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Daha yeni başladık. Çok zengin, çok güçlü, çok özgür olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma öncesi konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülke ve bölgede gerçekleştirdikleri yatırımların hızla sürdüğünü belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, S-400 füze savunma sistemine ilişkin konuştu. Türkiye topraklarının tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış olduğunu belirten Bakan Soylu "Çok iyi gidiyoruz. Daha da iyi gideceğiz. Dev projeler tek tek hayata geçiriliyor. Bursa'da yeni şehir hastanesini açtık. 7 yıldızlı otel desem azdır. İnsanımıza ne kadar değer verdiğimizi ebetteki milletimiz iyi bilir. Geçen buraya geldiğimizde 'S400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin; Amerika öyle söylesin, böyle söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir ve bundan da geri adım atmayacak. S400'ler geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Allah milletimizden razı olsun. Yatırımlarla turizmle memleketimiz daha iyi noktalara geldi. Daha yeni başladık. Çok zengin olacağız, çok güçlü olacağız, çok özgür olacağız; etrafımızdaki coğrafyaya dünyada, 'başka yerlerde olup da biz buraya nizam vermeye çalışacağız' diyen kimseyi karıştırmayacağız. Adaletimizi de, huzurumuzu da biz getireceğiz" dedi.

'KEMER KONUSUNDA YÜZDE 99 DUYARLILIK ELDE EDİLDİ'

Bakan Soylu, 'Kemerin Ses Getirsin Kampanyası'ndan da güzel sonuçlar aldıklarını ileterek, "Merak etmeyin bayramda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu sabah saat dörde doğru Hakkâri Valisi aradı, orada ben ayrıldıktan sonra operasyon yapıyorlardı, 4 terörist orada etkisiz hale getirildi. Bayram seyran bakmayız. Ağrı'da da 300 kilogram eroini yakaladılar. Yollarda polislerimiz, jandarmalarımız görevlerine devam ediyor. Trafik denetimi yapıyorlar, sebebi bir az can daha kaybetmek. Büyük bir gayret ortaya koyduk, kemerimizi de bağlıyoruz. Kemerimiz de ses getiriyor inşallah. Yaptığım denetimlerde bir şeyi müşahede ettim; neredeyse yüzde 99'una yakın kemer konusunda bir duyarlılık elde edildi. Çok çalışacağız, size mahcup olmamak için çok gayret göstereceğiz" diye konuştu.

VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Konuşmaların ardından Soylu ve Turhan, beraberindeki AK Parti Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar, Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmaya, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, meydanda kurulan çadır önünde uzun kuyruklar oluştu.