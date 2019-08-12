Bakan Soylu Türkiye kendi istikametinde gitmektedir

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "'S-400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin; Amerika öyle söylesin, böyle söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir ve bundan da geri adım atmayacak. S-400'ler geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Daha yeni başladık. Çok zengin, çok güçlü, çok özgür olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma öncesi konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülke ve bölgede gerçekleştirdikleri yatırımların hızla sürdüğünü belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, S-400 füze savunma sistemine ilişkin konuştu. Türkiye topraklarının tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış olduğunu belirten Bakan Soylu "Çok iyi gidiyoruz. Daha da iyi gideceğiz. Dev projeler tek tek hayata geçiriliyor. Bursa'da yeni şehir hastanesini açtık. 7 yıldızlı otel desem azdır. İnsanımıza ne kadar değer verdiğimizi ebetteki milletimiz iyi bilir. Geçen buraya geldiğimizde 'S400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin; Amerika öyle söylesin, böyle söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir ve bundan da geri adım atmayacak. S400'ler geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Allah milletimizden razı olsun. Yatırımlarla turizmle memleketimiz daha iyi noktalara geldi. Daha yeni başladık. Çok zengin olacağız, çok güçlü olacağız, çok özgür olacağız; etrafımızdaki coğrafyaya dünyada, 'başka yerlerde olup da biz buraya nizam vermeye çalışacağız' diyen kimseyi karıştırmayacağız. Adaletimizi de, huzurumuzu da biz getireceğiz" dedi.