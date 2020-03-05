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  4. Bakan Soylu : "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz"

Bakan Soylu : "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz"

EDİRNE HABERLERİ  | 05.03.2020 13:17 | Son Güncelleme

Bakan Soylu : "Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz"


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Edirne Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:35
Öğle
13:30
İkindi
16:40
Akşam
19:16
Yatsı
20:35

Edirne Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Doktoroğlu Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Ebru Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
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