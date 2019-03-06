Bakan Soylu: Türkiye'de kadın cinayeti 2016'dan itibaren düştü (GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE)

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti önleme üzerine faaliyet gösteren bazı derneklerin ve bu konuda araştırma yapan sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı kadın cinayeti rakamlarıyla, devletin açıkladığı rakamlar arasında farklar göze çarptığını belirterek, "Bu fark olayların kendi kategorilerinde değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Sözgelimi bir intihar vakası olabiliyor veya birden fazla kişinin karıştığı öldürme olayında bir kadın da hayatını kaybedebiliyor. Bunlar ölen kişinin cinsiyeti itibarıyla kadınlarla ilişkili olmakla beraber, cinayetin maksadı, doğrudan kadına yönelik olmadığı için, kadın cinayeti kapsamında değerlendirilemiyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri noktasında dünyadaki rakamlara baktığımız zaman aslında zaman zaman bizleri şaşırtan farklılıklara rastlıyoruz" dedi.

'2015 VERİLERİNE GÖRE 1 MİLYON NÜFÜS BAŞINA 5 KADIN CİNAYETİ VAR'

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 verilerini açıklayan Bakan Soylu, "Ülkeler sıralamasında İngiltere ve Japonya, 1 milyon nüfus başına düşen 2 kadın cinayeti oranlarıyla en düşük ülke konumundadırlar. İsviçre, Yunanistan, İran, Gürcistan'da bu sayı milyon nüfus başına 4, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İspanya’da 5, İsrail, Ermenistan ve Hırvatistan’da 7, Belçika, Avusturalya, Romanya'da 8 kişidir. Türkiye 2015 verilerine göre Almanya ile aynı bantta yer alıyor, yani 1 milyon nüfus başına 5 kadın cinayeti var" dedi.

Bu oranın Türkiye'de 2016 yılından itibaren düştüğüne dikkat çeken Soylu, "Türkiye için bu rakam sırasıyla 2016'da 3.7, 2017'de 4.33 ve 2018 sonu itibarıyla da 3.4 olmuştur. 2015 verileriyle kadın cinayetlerinin yüksek olduğu ülkeler olarak biraz önce zikrettiğim gibi; ABD 22 ile listenin ortalarında, Rusya 32, Meksika 35, Brezilya 42. En çok kadın cinayeti oranı da Guatemala'da. Buradaki rakam da 72 olarak karşımıza çıkmaktadır. İfade ettiğim gibi bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarıdır. Eurostat verileri bunlardan biraz farklılık göstermektedir. Ülkelerarası sıralamada 1, 2 basamaklık farklar olabilmektedir ancak ortalamalar bu şekildedir. Türkiye'nin sıralaması ise her iki veri kaynağına göre ortalama olarak aynıdır" dedi. Soylu, uluslararası kuruluşların raporlarına göre Avrupa'da her 3 kadından 1'inin 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını, kadına karşı şiddetin en yüksek olduğu ülkenin de yüzde 52 ile Danimarka olduğunu kaydetti.