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Bakan Soylu: Türkiye'deki terör örgütü üyesi sayısı 750'ye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün geldiği Batman'da, geçen hafta yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu: Türkiye'deki terör örgütü üyesi sayısı 750'ye düştü

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün geldiği Batman'da, geçen hafta yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, kahvaltı yaptığı İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki konuşmada, kararlı mücadele sonucunda teröristlerin Türkiye'deki sayısını düştüğünü belirterek, "Türkiye genelinde terör örgütü üyesi sayısı 750'ye kadar düştü" dedi.
Sabah erken saatlerde Batman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ahmet Deniz ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda askerlerle birlikte sabah kahvaltısında bir araya gelen Bakan Soylu, "Dağlarda, kırsalda terör örgütüne aman vermeyen bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadele hepimizin birlikteliği ve dualarıyla sürüyor. Terör örgütü tarihin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Allaha şükürler olsun. Devletimiz, siyasetçimiz ve yöneticilerimizle terör örgütünün kökünü kazmaya yönelik ciddi bir irade var. Bu mücadele hem sahaya yansıyor hem de el birliğiyle sürüyor. Büyük bir mücadele ama neticesini aldığımız bir mücadeledir. Türkiye genelinde terör örgütü üyesi sayısı 750’ye kadar düşmüştür" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerine destek verdiğini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"ABD aymaz bir şekilde terör örgütlerine destek veriyor. YPG ve PKK terör örgütüne tırlarla mühimmat ve teknoloji desteğini verdiği biliyoruz. Bunları yok etmek bizim işimiz. 8 şehidimiz için ABD Büyükelçiliği başsağlığı diliyor. Biz buna inanmayız, samimi bulmuyoruz. Diğer taraftan da silah ve lojistik desteğinde bulunuyor. Dağlarda bir tek terörist bırakmayacağız. Gereği neyse yapılacak. Arkadaşlar biz kendi göbeğimizi kesmek zorundayız. Acırsak acınacak duruma düşeriz."
Geçen hafta tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, daha sonra Batman'dan ayrıldı.

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Bakan Soylu: Türkiye'deki terör örgütü üyesi sayısı 750'ye düştüBakan Soylu: Türkiye'deki terör örgütü üyesi sayısı 750'ye düştüBakan Soylu: Türkiye'deki terör örgütü üyesi sayısı 750'ye düştüBakan Soylu: Türkiye'deki terör örgütü üyesi sayısı 750'ye düştü

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