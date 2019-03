İzmir Ödemiş’te vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ardahan’da HDP çekilmiş, 3 adamını CHP’ye vermiş. Zeytinburnu HDP eski başkanları, şimdi CHP’nin meclis üyesi adayları. Türkiye’nin her tarafında CHP, İYİ Parti, Saadet’in kanatları altında başka adımlar atacaklar” dedi. İzmir ilçelerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tire’nin ardından Ödemiş’te seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Programda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Cumhur İttifakı Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez, AK Parti ve MHP Ödemiş İlçe Başkanları da hazır bulundu. Soylu, “Gezi’yi tahrik edenler, 17/25’i yapanlar, 6-7 Ekim’i, 15 Temmuz’u yapanlar karşımızda bir araya geldiler. Kol kola girdiler. Suratında meymenet olmayan bir adam var; HDP’nin eş başkanı. ‘Kürdistan’da biz kazanacağız’ diyor. ‘Doğuda ve güneydoğuda HDP, batıda CHP, İYİ Parti, Saadet’ diyor. Biz onları doğuda, güneydoğuda belediyelerden söktük. Orası huzur buldu, bahar buldu. Onları İzmir’e, Ödemiş’e musallat etmeyin. Ne olursunuz. Kılıçdaroğlu’na itimat etmeyin. Bu adamın bastığı yerde ot bitmez. Maskeli bir şekilde PKK ve HDP’yi normallik çizgisine alıp CHP kanatları altında onlara yeniden tünel açmaya çalışıyorlar. Ne olur buna müsaade etmeyin. Ardahan’da HDP çekilmiş, 3 adamını CHP’ye vermiş. Zeytinburnu HDP eski başkanları, CHP’nin meclis üyesi adayları. Bunları iyi tanıyorum. Türkiye’nin her tarafında CHP, İYİ Parti, Saadet’in kanatları altında başka adımlar atacaklar. Terör örgütüne CHP kolunu kaptırdı. Artık bundan sonra iflah olmaz” diye konuştu.

“Parmak sallayacaklar ha, parmakları işe yaramadı”

Cumhur İttifakı’nı kastederek “Biz niye karşınızdayız acaba? 2009, 2014’te niye birliktelik yapmadık da bugün ‘beka’ diyoruz?” diye soran Bakan Soylu, “Ödemişliler, bizim bir derdimiz var. Bu milletin bir derdi var. Onlarca yıldır yakamızdan düşmediler. Bu ülkede başbakan astılar. Bakanları idam ettiler. Milletin hür iradesi ile getirdiği hükümetlere ‘siz işinize bakın, bu ülkeyi yönetmeye kalkmayın’ dediler. Darbeler yaptılar. Ardından hain Amerikan uşağının talimatıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi yaptılar. Hep bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. hakaret ettiler, yalan söylediler. İftira ederken ‘işte sizin oyunuzla gelen adamlar bunlar’ dediler. Yasakladılar, dalga geçtiler, manşetlerde Erdoğan’a ‘muhtar bile olamaz’ dediler. On yıllardır hastanelerde mi, yollarda mı sıkıntı çektirmediler. Hep başımızı öne eğdirmek istediler. Polis arabalarına koyacak mazot yoktu. Her şeye uzaktan baktırdılar. Bu millet zengin, güçlü, özgür, tam bağımsız olmasın diye ellerinden geleni yaptılar. Üreten bir ülke istemediler. Dünyada ne kadar mahzun vardı da bu millet kucak açtı da 15 Temmuz’da bu ülkeyi Allah kurtardı. Bizi imtihan etmeye çalışıyorlar. Ayakta durmayalım, bir yerde haksızlık olunca müdahale etmeyelim istiyorlar. Bize parmak sallayacaklar ha, parmakları işe yaramadı. Afrin’e girdik, PKK’yı da dehledik” diye konuştu.

“Ben İstanbul’da il başkanıyken eşimle, oğluma Kur’an nasıl öğreteceğiz diye düşünürdük” diyen Bakan Soylu, “Ben daha Türkçeyi öğrenmeden dedemin dizinde Kur’an’ı Kerim öğrenmiştim. Ne oldu yani şimdi öğreniyorlarsa. Şimdi başı açığı da kapalısı da Meclis’e giriyor mu; ne oldu, oh oldu oh. Ülkemiz mi bölündü? Bizi gericilikle, irtica ile suçladılar. Biz başı açık, başı kapalı biz birlikte güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.