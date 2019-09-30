Bakan Soylu Ukrayna'da

KİEV (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, taktik ihtisaslı tatbikatına katıldı.

Soylu ve Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile beraberlerindeki heyet, helikopterlerle programın yapılacağı Ukrayna Milli Muhafızları Askeri Komutanlığına geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılmasıyla başlayan tatbikatı, bazı yabancı ülke temsilcileri de takip etti.

Tatbikat kapsamında, Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma ve arama kurtarma birimleri ile Ukrayna Milli Muhafızları ve polisin imkan ve kabiliyetleri, tatbikatta ortaya konuldu.

Senaryo gereği oluşturulan acil durum bölgesinin helikopterle keşfinin yapılmasının ardından arama kurtarma ve sağlık ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yaralananların bir kısmı helikopterle bazıları ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise bölgede çıkan yangına müdahale etti.

Ukrayna Milli Muhafızlarının keskin nişancı tüfekleri ile statik ve hareketli atışları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.