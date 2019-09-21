Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşını TEKNOFEST'te ağırladı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı.

Bakan Soylu, alanda kurulan İçişleri Bakanlığı çadırını Ukraynalı mevkidaşı ile gezdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov'a, Türk güvenlik güçlerinin kullandığı teknolojik sistem ve cihazlar hakkında bilgi veren Soylu, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri'ni anlatırken, Jandarma Devriye Uygulaması (JADU) ve Jandarma Entegrasyon Telsiz Telefon Sistemi'nin (JETTON) işleyişini cihazla gösterdi.

Bakanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen bomba imha robotu Ertuğrul'un çalışmasını da izledi.

Çadırda vatandaşlarla fotoğraf çektiren Soylu ve Avakov, daha sonra alanda sergilenen Akıncı SİHA'nın yanına geldi. Bakan Soylu, mevkidaşına SİHA'nın çalışma sistemi ile ilgili bilgi verdi.

