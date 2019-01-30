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Bakan Soylu: "Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor, çok olağanüstü dönemlerden geçti’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor, çok olağanüstü dönemlerden geçti’’ dedi.Sakarya’da belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılan Bakan Soylu, "31 Mart’ta yapılacak seçimlere yönelik bugün ülkenin en güzel şehirlerinden birisi olan Sakarya’da yapılan aday tanıtım toplantısının partimize, davamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor, çok olağanüstü dönemlerden geçti’’ dedi.
Sakarya’da belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılan Bakan Soylu, "31 Mart’ta yapılacak seçimlere yönelik bugün ülkenin en güzel şehirlerinden birisi olan Sakarya’da yapılan aday tanıtım toplantısının partimize, davamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz, topraklarımız, vatanımız çok zor, çok olağanüstü dönemlerden geçti. O zaman kararsızdık, güçsüzdük, kuvvetsizdik, endişeliydik. Çocukluğumuzdan beri hep dilimize bir şey pelesenk oldu bu makus tarihi nasıl tersine çevireceğiz diye. 19. yüzyıl başında hasta adam bir Türkiye vardı, 21. yüzyıl başına geldiğimizde hasta adam Türkiye bırakmışlardı. 20-21. yüzyılın başında kararsızdık ama Allahımıza hamdolsun bugün kararlıyız, bugün güçlüyüz. O günlerde endişeliydik, bugünler de endişeli değiliz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimizle beraber yarına umutla bakıyoruz. Ama en önemlisi o günlerde lidersizdik, bugün Allah’a hamdolsun liderimiz milletin izinde, dünyanın da önündedir. 31 Mart zaferinden sonra önümüzde koskoca 4,5 yıl var. O 4,5 yıl zaman zarfı içerisinde dünyanın her tarafında sizden güç bekleyen, destek bekleyenlere karşı dava arkadaşlarımızla 31 Mart’a kadar gece gündüz kapı kapı dolaşıp, işte bu kadrolarla inşallah Sakarya’da da rekorlar üzerine rekorlar kırıp bütün dünyaya Türkiye’nin medeniyetini nakşetmenin sözünü veriyorum" diye konuştu.

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