Bakan Soylu Ünyeliler iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarım kalmış bir işimiz var. Bunu tamamlayacak mıyız? Bu yarım kalmış işimizi hep beraber tamamlayalım, hakikaten İstanbul'u İstanbul'a yakışır, İstanbul'a hizmetkar olacak yöneticilerle buluşturalım." dedi.

Gaziosmanpaşa Ünyeliler Derneği'nce bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Soylu, buradaki konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Soylu, "Burada bulunan çok kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Onlara belki de ne anlatsak, neyi tarif etsek hem insanlık için, hem bizim için, hem dünya için ifadelerimiz yetersiz kalacaktır. Allah bizi annelerimize mahcup etmesin, onların duasını bizim üzerimizden, bizim evlatlarımızın üzerinden eksik etmesin." diye konuştu.

23 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Soylu, "Yarım kalmış bir işimiz var. Bunu tamamlayacak mıyız? Bu yarım kalmış işimizi hep beraber tamamlayalım, hakikaten İstanbul'u İstanbul'a yakışır, İstanbul'a hizmetkar olacak yöneticilerle buluşturalım. Hem de önümüzdeki bu 5 yılda, önümüzdeki yıllarda 2023'te yepyeni bir heyecanla birlikte hem İstanbul'a, hem ülkemize, hem de etrafımızdaki coğrafyaya gücümüzü gösterelim. Bu vesileyle çok desteğinize ihtiyacımız var, birebir çalışmanıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

