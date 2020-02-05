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  4. Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33"

Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33"

VAN HABERLERİ  | 05.02.2020 21:42 | Son Güncelleme

Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33"


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Anahtar Kelimeler:
Çığ - İçişleri Bakanı Soylu Van

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İmsak
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Sabah
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İkindi
15:13
Akşam
17:39
Yatsı
18:57

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Emek Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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