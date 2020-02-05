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Van
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Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33"
Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33"
VAN
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|
05.02.2020 21:42 |
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Bakan Soylu: "(Van'daki çığ felaketi) İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33"
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