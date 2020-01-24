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Bakan Soylu: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları."
Bakan Soylu: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları."
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24.01.2020 22:32 |
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Bakan Soylu: "Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları."
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