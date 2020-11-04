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  4. Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa’da 3 koyun kesildi

Bakan Soylu ve ailesi için Şanlıurfa’da 3 koyun kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesinin Covid-19 hastalığına yakalanmasının ardından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 koyun şifa niyetine dualarla kesildi.Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun durumu ülkede üzüntüye neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesinin Covid-19 hastalığına yakalanmasının ardından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 koyun şifa niyetine dualarla kesildi.
Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun durumu ülkede üzüntüye neden oldu. Ceylanpınar ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Menderes Atilla şifa niyetine Bakan Soylu ve ailesi için 3 koyun kesti.
Kesilen hayvanların etleri ise ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

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