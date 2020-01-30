Bakan Soylu ve Bakan Koca’dan deprem değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’yı ziyaret etti ve depremle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Malatya Valiliğinde depreme ilişkin süreç ve gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Depremin ardından bölgeye intikal ettiklerini ifade eden Bakan Soylu, depremzedelerle bir araya geldiklerini anlatarak, "Şunu ifade etmek isterim ki milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde oldu. Bu dayanışma içerisinde ortaya konulan irade de aslen bize çok şey öğretti. Büyük bir milletin parçası, ferdiyiz. Böyle büyük bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun" dedi.

24 Ocak Cuma günü saat 20.55’te Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından bin 416 artçı depremin olduğunu aktaran Bakan Soylu, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, “Malatya Valiliğimiz, Elazığ’da olduğu gibi afet koordinasyon merkezinde, milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla büyük bir gayret içerisinde oldular. Depreme maruz kalan bölgelerdeki vatandaşlarımıza el uzattılar. O günden bu yana 6 bine yakın çadır dağıttılar. Her birine yatak, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlar ile gıda kolileri, battaniye dağıtıldı. Sıcak yemekten kumanyaya kadar vatandaşımızın tüm gıda ihtiyaçlarında AFAD, Kızılay, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kurum ve kuruluşlarımız herkes el birliğiyle çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Bankalarımız gece açık olacaklar. Oradan da gerekli ödemeyi temin ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız da köylerdeki konutların çelik konstrüksiyon olacak şekilde yapılması lazım geldiği talimatını verdi" diye konuştu.