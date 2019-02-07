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BAKAN SOYLU VE BAKAN KURUM ENKAZ ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 03:59 | Son Güncelleme

  Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

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