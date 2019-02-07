BAKAN SOYLU VE BAKAN KURUM ENKAZ ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)

Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

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