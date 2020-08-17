Bakan Soylu ve Kurum depremi simülasyonda yaşadı

Yeşilköy'de bulunan eğitim merkezinin açılış törenine iki Bakanın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı. Açılış törenin ardından iki bakan ve beraberindekiler merkezde incelemelerde bulundu. Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu eğitim binasını gezerek deprem simülasyonunu denedi. 12 Kasım 1999 Düzce depreminin similasyonunu deneyen Bakan Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, sanal deprem sırasında yere çökerek başlarını korudu. 60 saniye süren depremin ardından, Bakan Kurum deprem çantasını sırtına alarak simülasyondan çıktı. Daha sonra sel simülasyonu incelendi.

"DEPREMLE YAŞAMAYI, MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "60 saniye sürdü, 7.2 Düzce depreminin bir benzerini arkadaşlar simüle ettiler. Simülasyonda bile o sarsıntıyı 60 saniyeye yakın hissetmek hakikaten ürkütücü. Hayatınızda yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor. Böyle bir depremde eğer sağlam bir binadaysanız çıkıp bundan sonraki süreçte her halde yakınlarınızı ararsınız. Çok zor, sıkıntılı. Nüfusumuzun yüzde 66'sı, topraklarımızın yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yer alan bir ülkeyiz. Son 1 asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Depremle yaşamayı, mücadele etmeyi öğrenmek zorundayız. Bu anlamda bu eğitim merkezimiz hem deprem öncesinde hem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerini yapacak arkadaşlarımızın eğitimi, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi adına çok önemli. İnşallah tüm Türkiye'miz, bütün milletimiz bir ve beraber şekilde depremle mücadele etmeyi öğrenecek. Hem şehirlerimizi, hem altyapılarımızı depreme hazırlıklı hale getirecek adımları da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atacağız. Biz de bakanlıklar olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri gerçekleştireceğiz" dedi.