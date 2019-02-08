BAKAN SOYLU VE KURUM ENKAZ BAŞINDA

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya enkaz başında çalışmaları yakından takip ediyor. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaşırken, zaman zaman çalışmalar ve iş makineleri durdurularak, enkazda dinleme yapılıyor.
Görüntü Dökümü:
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- Çalışmalardan görüntüler
- Bakanların görüntüsü
- Detaylar
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